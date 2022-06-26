Светлана Шаповалова, 26 июня 2022, 08:59 — REGNUM Призыв французских энергетических компаний немедленно перейти на режим экономии энергоресурсов широко обсуждают в интернете. Люди говорят, что не злорадствуют беде Франции, но видят глупость её лидеров. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661
Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

«Это заговор производителей мороженого и термобелья», — иронизирует Игорь Зенин.

«Ограничения — это, конечно, хорошо. Но только вы объясните своим гражданам, во имя чего они должны это терпеть?!» — спрашивает Николай Денисов.

«Наверное, европейский обком думает, что когда «победит» Россию, то все ее энергетические и прочие ресурсы достанутся им бесплатно», — отвечает Елена Кондратенко.

«Который там раз они себе в ногу стреляют? Мазохисты, видать. Или соскучились французы по средневековью, ностальгия загрызла по свечам, кострам и каминам. И костер непременно в квартире на полу, чтоб был, чтоб пожарные не расслаблялись», — замечает Анна Прасолова.

Карл Беккер. У камина
Карл Беккер. У камина

«Придется в темноте вкушать лягушачьи потроха», — иронизирует М.

«Уже скоро Европа станет дурно пахнуть, в прямом смысле этого слова», — считает Михаил.

«Полезные советы для европейцев: для приготовления пищи можно разводить костры, мыться можно в реках, а с наступлением сумерек, чтобы не включать электричество, можно укладываться спать. Пусть эти русские страдают!» — развивает тему Андрей Коннин.

«Евросоюз на верном пути! Так держать, и ни шагу назад. Вперед, в прошлое!» — поддерживает Николай.

«Без России вперед, в каменный век!» — соглашается Андрей Немыкин.

«Страшно смотреть на агонию Европы в угоду интересам США», — считает Юрий Сармат.

«Передают, что во Франции установилась аномально жаркая погода. По мнению французских властей, пришло самое время начать экономить на отоплении. Зимой будут экономить — электричество-холодильники отключат», — рассуждает Светлана.

«Газ — это не только тепло и свет, из природного газа делаются все пластмассы, удобрения и прочая химическая продукция», — напоминает Татьяна,

«Мы не радуемся беде Франции, мы хихикаем глупости их лидеров!» — заметил Петр Прошин.

«Хотели отменить Россию, но, видимо, отменят гейропу. Генерал Мороз победит всех. С нетерпением жду зимы», — поделилась Светлана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об открытом письме французских энергетических компаний (Engie, EDF и TotalEnergies) к населению и бизнесу с призывом немедленно перейти на режим экономии энергоресурсов известило издание Le Journal du Dimanche.

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