Москва, 26 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Штатным средством коррекции орбиты Международной космической станции в случае возникновения угрозы остаётся российский грузовой корабль «Прогресс МС». Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос).

NASA МКС

25 июня орбита МКС впервые была планово скорректирована с помощью двигателей грузового американского корабля Cygnus. Ранее этот корабль применялся только для тестового манёвра в 2018 году.

В РКК «Энергия» объяснили, что в соответствии с международными договорённостями по проекту МКС корабль Cygnus может обеспечивать тестовые коррекции орбиты. При этом операция может быть выполнена только при участии двигателей российского сегмента МКС.

«Штатным средством коррекции в случае возникновения угрозы для станции (например, опасное сближение с т. н. космическим мусором) остается российский грузовой корабль «Прогресс МС"», — подытожили в РКК «Энергия».