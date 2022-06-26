Москва, , 08:35 — REGNUM О героизме и мужестве сержанта Глеба Чубрика, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщили 26 июня в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что подразделение сержанта в составе батальонно-тактической группы ВС РФ вело освобождение одного из населённых пунктов от украинских нацистов. Во время продвижения по населённому пункту Чубрик выявил две огневые позиции радикалов и организовал на них внезапную атаку, грамотно распределив усилия подчиненных.

Также указывается, что во время боя сержант лично уничтожил свыше десяти киевских боевиков и при этом не было допущено потерь среди российских военнослужащих.

«Смелые и решительные действия сержанта Глеба Чубрика, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований националистов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) «Точкой-У».