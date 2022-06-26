Вашингтон, , 08:34 — REGNUM США пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это страна упадка», — отметил он на митинге сторонников в штате Иллинойс. При этом он добавил, что основные проблемы в США — это рекордные инфляция и цены на топливо, потеря энергетической независимости, а также высокий уровень преступности.

Самое главное, что за последние два года США перестали слушать и уважать, а «эта страна стала посмешищем», заключил Трамп.