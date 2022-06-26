Вашингтон, 26 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Давление на единство внутри США усиливается из-за увеличивающихся разногласий между республиканцами и демократами, пишет The Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Журналист Рональд Браунштейн предрек США раскол на «красных» (республиканцев) и «синих» (демократов). Он опирается на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера.

«Когда мы думаем о США, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию… Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это географическая и историческая реальность», — отметил Подхорцер.

Растущие разногласия между политическими силами повлекут за собой возвращение к разделительным линиям, существовавшим на протяжении большей части американской истории. Подхорцер допускает, что давление на сплоченность страны будет усиливаться.