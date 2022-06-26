Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Свердловской области снова произошло похолодание. Об этом сообщают синоптики.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ночные температуры опустились до отметки порядка +7 градусов, а днём 26 июня ожидается порядка +15. В ближайшие дни ночью возможно до +2 градусов. Также вероятны дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, июнь 2022 года отличается от предыдущего низкими температурами воздуха и большим количеством осадков. Относительно потеплело на несколько дней в середине уходящей недели, но затем снова похолодало.