Луганск, 26 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР «Точкой-У». Об этом 26 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.00 с направления н.п. Дружковка по н.п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (1 ракета)», — отмечается в сообщении.

За сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам ЛНР четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».