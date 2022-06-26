Сантьяго, 26 июня 2022, 08:16 — REGNUM Крупную партию наркотика общим вестом 419 кг удалось изъять сотрудникам полиции на севере Чили. Об этом 25 июня сообщает агентство Associated Press.

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Груз удалось отследить и задержать в результате спецоперации, которая проводилась сотрудниками полиции Чили в рамках усиления борьбы с организованной преступностью. Груз наркотика был спрятан в грузовом автомобиле, который направлялся из Боливии в столицу Чили город Сантьяго. По подозрению в причастности к организации сети распространения наркотических веществ были задержаны гражданин Боливии и гражданин Колумбии. Ещё один член преступной группировки объявлен в розыск.

Уточняется, что изъятый груз наркотика стал самой крупной партией наркотического вещества, конфискованного на территории Чили в текущем году. Стоимость изъятых наркотических веществ превышает $11 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии 200 свёртков с синтетическим наркотиком у жителя Оренбурга.

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