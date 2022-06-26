Донецк, , 08:14 — REGNUM В ДНР без энергоснабжения остаются почти 5 тыс. абонентов. Об этом 26 июня сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

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«В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 4 925 бытовых абонентов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 34,5 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 34 592 взрывоопасных предмета, всего проверили 3 560,6 га территории, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог.

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