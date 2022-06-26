Харьков, Украина, 26 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Брошенный склад с иностранным вооружением был найден на месте проживания боевиков ВСУ в одном из освобожденных от нацистов населенных пунктов Харьковской области на Украине, сообщает 26 июня телеканал «Звезда».

USARAK Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

При отступлении боевики бросили неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, а сам склад с оружием был сооружен в одном из жилых домов.

«Здесь можно наблюдать абсолютно новые комплекты NLAW, Javelin, которые будут переданы народному ополчению ДНР для продолжения выполнения задач уничтожения бойцов киевского режима», — сообщил российский военный.

Кроме того, по традиции украинские боевики хранили нацистскую символику в месте размещения. Ее нанесли на стены внутри дома.