Донецк, , 08:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:20 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 122 мм