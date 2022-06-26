Тольятти, Самарская область, , 08:09 — REGNUM С конвейера АвтоВАЗа сошла первая тестовая партия автомобилей Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 3D в упрощённой комплектации. Об этом сообщает Avtograd News со ссылкой на источник в компании.

Lada Niva Travel Le Parnass

По данным издания, автомобили в упрощённой комплектации не оснащены системой АБС и ЭРА-ГЛОНАСС. При этом сохранена система кондиционирования и подогрева сидений, чего не было в упрощённых Lada Classic.

Отмечается, что внешний вид и интерьер автомобиля остались без изменений. Массовое производство Lada Niva Legend 3D должно начаться в июле, Lada Niva Travel — в августе.

Росстандарт упростил требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей в мае 2022 года на фоне антироссийских санкций, снизивших доступность электронных комплектующих. Первой моделью в упрощённой комплектации на рынке стала Lada Granta Classic.

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