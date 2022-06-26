Москва, 26 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Распространяемые несколькими телеграм-каналами сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит какое-то экстренное заявление, не соответствуют действительности. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Это не так», — приводит слова представителя Кремля в ответ на просьбу прокомментировать такого рода информацию ТАСС.

Отметим, ранее в нескольких российских телеграм-каналах появились сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы вечером 25 июня прибыл в Кремль для того, чтобы подготовиться к экстренному заявлению