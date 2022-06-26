Лондон, , 07:55 — REGNUM О планах занимать пост премьер-министра Великобритании до середины 2030-х годов заявил действующий глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон. Об этом 25 июня сообщает издание The Independent.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но оценку я дам, когда придёт время», — так сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам поездки в Руанду.

Следующие выборы в парламент Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. В случае, если Джонсон будет вновь избран на должность премьер-министра, у него есть все шансы побить рекорд Маргарет Тэтчер, которая возглавляла правительство Британии в период с 1979 по 1990 год.

Стоит отметить, что заявление о намерении остаться во главе правительства Великобритании Джонсон сделал на фоне снижения своего рейтинга одобрения гражданами страны после многочисленных скандалов, связанных с вечеринками на Даунинг-стрит в 2020 году, во время жёсткого локдауна в Лондоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании подтвердили готовность выделить Украине ещё 29 млн фунтов стерлингов ($525 млн) по линии Всемирного банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания готова выделить Украине еще $525 млн