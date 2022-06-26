Москва, , 07:44 — REGNUM Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдёт в Москве 26 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов агентству ТАСС.

Троекуровское кладбище © A.Savin. Wikimedia Commons

Церемония пройдёт в зале прощаний Троекуровского кладбища. Прощание начнётся в 10:00 мск.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Шатунов получил известность как солист группы «Ласковый май». После ухода из группы он начал сольную карьеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Доме памяти Оренбурга открылась выставка в честь лидера группы «Ласковый май». Шатунов являлся выпускником Оренбургской школы-интерната №2.

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