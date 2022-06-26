Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, 26 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 июня сообщает подробности дорожного инцидента с наездом на сотрудника ГИБДД в Эхирит-Булагатском районе. Конфликт возник 19 июня возле одного из магазинов. Там инспекторы остановили автомобиль Nissan Teana, за рулем которого находился 35-летний местный житель с признаками опьянения.

Официальный сайт Госавтоинспекции ДПС

От прохождения медосвидетельствования автомобилист отказался. Инспекторы отстранили его от управления транспортом и составили протокол об административном правонарушении.

В момент, когда машину планировалось погружать на эвакуатор, нарушитель проследовал к иномарке, завел ее, и, начав движение, попытался скрыться, при этом допустив наезд на инспектора ДПС. Офицера подозреваемый провез на капоте автомобиля несколько метров, совершая повороты, после чего инспектор упал и получил травмы.

В результате преследования мужчина был задержан экипажем ГИБДД на улице Кирова поселка Усть-Ордынский. При задержании в соответствии с законом «О Полиции» инспекторами применялась физическая сила, после чего водителя доставили в следственный отдел.

В настоящее время следователями СУ СКР по Иркутской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно серьёзном ДТП в городе Бодайбо: нетрезвый 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Cresta», не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Пострадали четверо человек.

Читайте также: В Приангарье автомобилист перепутал педали и врезался в супермаркет