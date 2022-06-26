Челябинск, 26 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Металлургическом районе Челябинска пресекли деятельность ещё одного нелегального пункта приёма металла. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом

Всего было изъято 70 кг чёрного металла. Также в пункте находилось два электронно-измерительных прибора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области закрыли несколько пунктов приёма металла. В ходе проверок выяснилось, что они работали незаконно.