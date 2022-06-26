Токио, 26 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Возгорание произошло на грузовом судне Angara у берегов Японии. Об этом 26 июня сообщает газета Hokkoku.

Dave Hogg Пожар

Грузовой паром Angara водоизмещением 6330 тонн, зарегистрированное в Сьерра-Леоне, на борту которого находились 25 российских моряков, направлялось из порта Фусики японской префектуры Тояма в порт Владивостока. Возгорание на борту судна произошло, когда оно шло в Японском море у берегов префектуры Исикава.

Уточняется, что никто из экипажа судна не пострадал, 19 человек были эвакуированы на контейнеровоз, проходивший рядом с местом происшествия, ещё шесть моряков остались на борту парома для борьбы с пожаром. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание одного из автомобилей, которые перевозил паром.

Генеральное консульство России в Ниигате подтвердило успешную эвакуацию экипажа парома Angara и информацию об отсутствии пострадавших.