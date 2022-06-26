В Иркутской области ещё 25 пациентов победили COVID-19
Иркутск, 26 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 26 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8687 человек, за последние сутки скончались ещё два пациента.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 687 (+31 за сутки), хотя ещё накануне было +44. Госпитализированы 225 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 485 пациентов (+25 за сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, ещё 697 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).
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