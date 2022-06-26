Иркутск, 26 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 26 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8687 человек, за последние сутки скончались ещё два пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 687 (+31 за сутки), хотя ещё накануне было +44. Госпитализированы 225 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 485 пациентов (+25 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 697 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё двое пациентов