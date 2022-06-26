Париж, , 07:15 — REGNUM Открытое письмо к населению и бизнесу с призывом немедленно перейти на режим экономии энергоресурсов опубликовали ведущие французские энергетические компании —Engie, EDF и TotalEnergies. Об этом 25 июня сообщило издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующий документ.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своём послании энергетические компании предупреждают о серьёзном кризисе, который может стать угрозой для социального и политического единства Франции и призывают население страны и бизнес срочно ограничить потребление энергоресурсов.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — сказано в открытом письме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи предложил жителям Франции ради экономии энергоресурсов перейти на удалённый режим работы.

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