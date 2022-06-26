Оренбург, , 07:12 — REGNUM В Оренбурге 48-летний местный житель продавал свой гараж и потерял деньги. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

Установлено, что он разместил на одном из сайтов объявление о продаже. А затем неизвестный позвонил ему и заявил, что готов приобрести недвижимость. Звонивший потребовал сообщить ему реквизиты карты и продиктовать код, который придёт в смс-сообщении. Продавец так и поступил.

Спустя некоторое время гражданин узнал, что у него списали 7 тыс. рублей. После этого он заявил в полицию.