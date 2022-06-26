Бузулук, Оренбургская область, 26 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области у местного жителя изъяли 200 свёртков с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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24-летнего гражданина остановили на Похвистневском шоссе. Товар обнаружили при осмотре его автомобиля. Эксперты установили, что находящееся в них вещество является наркотиком.

Задержанный пояснил, что приобрёл нарковещество в Самарской области и собирался продавать в Бугуруслане. Ему грозит 20 лет заключения. Суд отправил его в СИЗО.