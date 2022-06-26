Улан-Удэ, 26 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Бурятии. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Авария произошла в 07:34 по местному времени (02:34 мск)в Мухоршибирском районе в 50 км от населенного пункта Саган-Нур, на 587-м км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». По предварительным данным, рейсовый автобус Fiat Ducato под управлением 39-летнего гражданина, следовавший из населённого пункта Красный Чикой в Забайкалье в Улан-Удэ, столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso. Уточняется, что 47-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.

На место аварии оперативно прибыли три бригады скорой помощи Мухоршибирской центральной районной больницы. В результате ДТП в медучреждение были доставлены пятеро пострадавших, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние водителя автобуса медики назвали тяжелым. Ещё троих пациентов врачи готовят к переводу в Улан-Удэ, в республиканскую больницу имени Н. А. Семашко.

Все остальные пострадавшие обследуются дополнительно, дети будут проходить амбулаторное лечение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ограничения движения на месте аварии нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и троих пострадавших в результате наезда водителя, уходившего от погони, на толпу пешеходов в Нью-Йорке.