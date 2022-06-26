Лондон, , 06:35 — REGNUM Требование прогнать из своих домов украинских беженцев выдвинули властям жители британского города Рединг в графстве Беркшир. Об этом 25 июня сообщила Ханна Робертс в своей статье для издания Getreading.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Граждане Великобритании, по словам журналиста, принимая у себя украинских беженцев, не ожидали, что острая фаза кризиса на Украине продлится настолько долго, и их первоначальный энтузиазм угас. Всё чаще британцы просят своих гостей из Восточной Европы найти другое место для проживания.

«Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», — рассказал обозревателю член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.

Отмечается, что очень часто у британцев возникают проблемы во взаимоотношениях с украинцами, что тоже влияет на рост недовольства гостями.

Стоит отметить, что у беженцев с территории Украины достаточно часто возникают проблемы во взаимоотношениях с гражданами тех стран, где переселенцы нашли убежище. В частности, в Бельгии украинских переселенцев обвинили в пьянстве, хамстве и неадекватном поведении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии украинских беженцев обвинили в совершении противоправных действий. Представители Ассоциации населенных пунктов Болгарии (АБС) утверждают, что украинцы часто оказываются причастны к реализации мошеннических схем и кражам.

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