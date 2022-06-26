Нью-Йорк, США, 26 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, ещё трое получили тяжёлые травмы в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в американском городе Нью-Йорке. Об этом 25 июня сообщает газета New York Post.

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Уточняется, что ДТП произошло около 19:15 по местному времени 25 июня (02:15 мск 26 июня) в районе Бруклин. По предварительным данным, правонарушитель на легковом автомобиле, уходя от погони, на полной скорости вылетел на тротуар и въехал в толпу пешеходов.

В результате аварии на месте погибла женщина 67-ми лет, три человека были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Один из пострадавших, мальчик восьми лет, находится в критическом состоянии. Ещё один человек получил лёгкие травмы, ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Водитель автомобиля был задержан и в настоящее время находится под стражей. Отмечается, что незадолго до наезда на пешеходов сотрудники полиции пытались задержать водителя за несоответствие номерных знаков, однако он предпринял попытку скрыться от полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих пешеходов в результате наезда автомобиля под Нижним Новгородом.