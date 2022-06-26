Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Экономические причины приведут к обрушению современного локализованного мира, заявил 26 июня ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о дефиците продуктов питания и энергоносителей, что запустило процесс обрушения. Так, по словам журналиста, продовольственные кризисы уже начались в Перу и на Шри-Ланке, далее это может коснуться любой другой страны.

Он также добавил, что США утратили возможность осуществлять контроль за судоходством, обеспечивая тем самым глобальным миропорядок. Автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан, выступавший в качестве собеседника Уоттерса отметил, что у США больше нет желания двигаться прежним курсом.