Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Основные проблемы США перечислил экс-глава Белого дома Дональд Трамп и сделал неутешительные выводы 25 июня в ходе своего выступления на митинге сторонников в американском штате Иллинойс.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший американский лидер назвал США «страной упадка», уточнив при этом, что ему «противно говорить» такие вещи своим соотечественникам. Трамп обосновал своё заявление, перечислив основные проблемы страны. В частности, он выделил рекордные показатели инфляции, резкий рост цен на топливо, возрастание уровня преступности, полное отсутствие свободы прессы, а также потерю энергетической независимости.

Экс-президент США с сожалением констатировал, что Вашингтону приходится «умолять о нефтяных поставках Венесуэлу и Саудовскую Аравию». Но самое главное, по мнению Трампа, — это тот факт, что Соединённые Штаты перестали пользоваться уважением на мировой арене, и, как следствие, к мнению Вашингтона перестали прислушиваться.

«Во многих смыслах эта страна (США — ред) стала посмешищем», — подвёл итог Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп прокомментировал решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий на аборт.

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