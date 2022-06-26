Брюссель, , 05:48 — REGNUM Бельгийский премьер-министр Александр де Кро заявил об «эффекте домино», который ждет весь Евросоюз из-за проблем, которые могут возникнуть у Германии в связи с нехваткой газа, сообщает 26 июня немецкий телеканал N-TV.

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По словам бельгийского политика, если трудности настигнут Германию, то это окажется огромное влияние на все другие страны Европы. По его словам, сегодня Германия — это единственная страна, которая признала, что ей придется сократить часть ее экономической деятельности из-за проблем с энергоносителями.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, стране необходимо повсеместно снижать потребление газа из-за экономического кризиса. В том числе это может привести к остановки целого ряда рыночных процессов и даже закрытию ряда отраслей промышленности.