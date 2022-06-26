Берлин, , 05:46 — REGNUM Отказ от российского газа нанесет огромный и долгосрочный ущерб экономике Германии, утверждается 26 июня в статье Bloomberg.

Немецкий Бундесбанк считает, что экономика страны в 2023 году сократится более чем на 3% в случае, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — отмечает Bloomberg.

При этом, местные компании готовятся к длительному готовятся к сокращению потребления электроэнергии. Так, крупнейший в Европе производитель химикатов BASF готовится к сокращению производства из-за роста цен на газ.

Глава Федерального сетевого агентств ФРГ Клаус Мюллер отмели, что Германия уже готовит свой бизнес к «трудным временам». Трудности коснутся предприятий, производящих металлы, бумагу и продукты питания. Может так получиться, что им придется закрыть свои производственные мощности, что приведет к постоянному оттоку рабочих мест.