Мехико, , 05:22 — REGNUM Тела семи человек были обнаружены на ранчо в штате Юкатан на юге Мексики. Об этом 25 июня сообщило издание El Sol de Mexico.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

Уточняется, что тела семи жертв нашли на ранчо в районе муниципалитета Чикинцонот, недалеко от границы с штатом Кинтана-Роо. Предполагается, что убитые были из группы девяти человек, похищенных вооружёнными злоумышленниками в городах Махауаль и Шкалак.

В районе сосредоточены дополнительные силы полиции и подразделений национальной обороны, разыскиваются причастные к убийству людей, устанавливаются личности погибших.

При этом отмечается, что прокуратуры Юкатана и Кинтана-Роо не подтвердили официально информацию о массовом убийстве, а розыски похищенных девяти человек еще продолжаются, исчезнувшие люди числятся пропавшими без вести.

Стоит отметить, что штат Юкатан считается самым благополучным штатом Мексики в плане безопасности. В 2021 году, согласно официальным данным, здесь от рук преступников погибли 42 человека, тогда как в центральном мексиканском штате Гуанахуато за тот же год были убиты более 3,5 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 12 человек, в том числе четырёх полицейских, в столкновениях между полицейскими и бандитами в городе Эль-Сальто в штате Халиско на западе Мексики

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