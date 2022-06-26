Киев, 26 июня, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Законопроект о защите границ Украины, с выделением участков для минных полей и установлением специального пограничного режима в двух километрах от границ с Россией и Белоруссией предложили депутаты Верховной рады от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Соответствующее предложение было размещено 25 июня на сайте Верховной рады Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

В документе предлагается ввести запрет на свободный въезд и проживание в пограничной зоне. Кроме того, предусмотрен запрет на передвижение и проведение любых работ, не связанных с охраной границы. Также вдоль границ предполагается выделить специальные участки для оборудования дополнительных средств защиты, в том числе минных полей.

Депутаты предложили дополнительно упростить процедуру принудительного выдворения из страны нелегальных мигрантов. Предполагается, что правом принимать такие решения будут обладать сразу три ведомства: Служба безопасности Украины (СБУ), Государственная миграционная служба и Пограничная служба. Суд будет уполномочен выдавать только постановления для задержания и выдворения граждан.

Законопроект был внесён 40 депутатами Верховной рады.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете Верховной радой на территории Украины использования российской музыки.