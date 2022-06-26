Вильнюс, , 03:48 — REGNUM Уступок России по вопросу о транзите санкционных товаров в Калининградскую область от Литвы не будет. Такое заявление сделал 25 июня президент прибалтийской Республики Гитанас Науседа в социальных сетях.

Гитанас Науседа Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Литвы указал на намерение применять санкционные меры Евросоюза в отношении России. В частности, будет сохранён контроль над товарами, которые проводятся через территорию Литвы. По словам литовского лидера, ни о каких уступках России и о «коридорах» в Калининград не может быть и речи.

При этом Науседа уточнил, что в ближайшее время состоятся консультации с Еврокомиссией по поводу введённых против России санкций. Президент Литвы пояснил, что обеспокоен последствиями ввода санкций и считает, что ограничения не должны причинять ущерб интересам Литвы и международным соглашениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке Еврокомиссией документа, разрешающего перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.

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