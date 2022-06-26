Лондон, 26 июня, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Великобритания готова дополнительно предоставить Украине 29 млн фунтов стерлингов ($525 млн) по линии Всемирного банка, заявили 26 июня в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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«Украинское правительство боится, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные $525 млн в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — говорится в сообщении.

Утверждается также, что Великобритания уже передала Украине экономической и гуманитарной помощи на сумму 1,5 млрд фунтов ($1,8 млрд). В эту сумму входят кредиты, выданные через Всемирный банк и Европейский бан реконструкции и развития.