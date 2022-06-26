Берлин, 26 июня, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Экологические активисты из Greenpeace установили 60-метровый знак мира из свечей на скале Ваксенштайн близ замка Эльмау около города Гармиш-Паркирхен в Баварии на юге Германии в преддверии саммита G7, который пройдет здесь с 26 по 28 июня, сообщает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace

Как заявил один из активистов организации, таким способом они хотели призвать глав государства и правительств «семерки» ускорить отказ от ископаемого топлива, дабы каким-то образом сделать мир «более мирным». Более 310 чайных свечей были размещены на высоте 1600 метров на горе Ваксенштайн, после чего они были зажжены.

Там же были размещены баннеры с лозунгами «Откажитесь от ископаемого топлива, обретите мир» и «Откажитесь от газа, нефти и угля сейчас». Активисты утверждают, что именно доходы с продажи нефти, газа и угля финансируют специальную военную операцию России против нацистского режима на Украине, что, по их мнению неприемлемо.