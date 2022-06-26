Варшава, , 03:14 — REGNUM Объяснений у российских властей в связи с решением России о снятии польского флага на мемориальном комплексе в Катыни потребовал МИД Польши. Об этом 25 июня сообщил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач в эфире радиостанции «Польское радио 24».

Катынь Марина Захарова, ИА REGNUM

Пшидач уточнил, что польский консул в Смоленске уже занялся ситуацией со снятием польского флага в Катыни. Как указал Пшидач, польский консул отправился на мемориальный комплекс в Катыни, подтвердил снятие флага Польши и обратился к российским властям, управляющим территорией комплекса, с требованием объяснить свои действия.

По словам Пшидача, консул объявил, что решения о снятии флага «не принимаются польской стороной и свидетельствуют об отсутствии цивилизованного подхода к памяти погибших».

Напомним, флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области, так как российская сторона посчитала польскую символику неуместной из-за откровенной антироссийской политики этого государства. Как уточнила директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова, Польша цинично сносит памятники советским воинам-освободителям, поддерживает неонацистский режим на Украине, поставляет вооружения ВСУ, «позволяет хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского».

При этом, по словам Великановой, размещение флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» не оговорены в Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года. Два флага, России и Польши, на мемориале были символами дружеских отношений двух стран. Происходящее сейчас в Польше не имеет никакого отношения к дружбе, а юридических оснований для размещения польского флага нет. При этом музей не снял с себя ответственность по уходу за территорией мемориального комплекса.

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