Лондон, 26 июня, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что предстоящие саммиты G7 и НАТО станут важнейшими на фоне российской спецоперации на Украине, сообщил на пресс-брифинге официальный представитель главы британского правительства.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Встреча «большой семерки» пройдет с 26 по 28 июня в занке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен в Баварии, в то время как саммит НАТО намечен с 28 по 30 июня в Мадриде.

Представитель Джонсона назвал эти мероприятия «важнейшими» с момента начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля.

«Запад объединился в последние месяцы, чтобы оказать военную, финансовую и политическую поддержку Украине… Великобритания, США и другие европейские лидеры хотят видеть одно — демократичную, суверенную и процветающую Украину, которая способна защитить себя», — завил он.

По его словам, одним из ключевых вопросов для лидеров «семерки» станет усиление украинского президента Владимира Зеленского во имя какого-то там «желанного результата».

При этом, в плане давления на Россию, он заявил о необходимости уже ставшего традиционного «наращивания санкций».