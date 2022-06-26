Москва, 26 июня 2022, 03:01 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков дал комментарий касательно заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о росте цен на газ 26 июня в своем Telegram-канале.
Мюллер заявил, что потребители в Германии могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшее время в связи с сокращением поставок газа из России в Европу.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине страны Запада в едином порыве начали «отрезать» Россию от рынков сбыта ее энергоресурсов, что привело к резкому росту цен и инфляции в этих странах.