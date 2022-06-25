Берлин, 26 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Возможность установления предельных цен на российскую нефть обсуждают лидеры стран «Большой семёрки» (G7). Об этом 26 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Уточняется, что в кругу лидеров стран G7 идёт активное обсуждение соглашения о предельных ценах на нефть из России, и того, как будет работать введение такого мирового ценового потолка.

По словам источника в правительстве Германии, дискуссии по данному вопросу идут в верном направлении, обсуждение очень конструктивное, G7 находится на пути по достижению соглашения.

Целью установления мирового предела цен на российскую нефть состоит в том, чтобы помешать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке. Идея установить рамки предельной цены на нефть из России со стороны потребителей уже достаточно давно обсуждается в Евросоюзе, её очень активно поддерживает правительство США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель заявили, что лидеры стран G7 рассмотрят на саммите возможность ввода предельной цены на российскую нефть. Политики подчеркнули, что для такого шага нужна глобальная коалиция, которая будет включать не только США и Евросоюз.

Россия, несмотря на введение в отношении неё рекордного количества западных санкций, всё равно получает доход от продажи энергоресурсов, а для ЕС и США повышение цены на нефть стало серьёзной проблемой, так как спровоцировало резкий скачок инфляции и рост цен на топливо и продукты питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединённые Штаты и их партнёры из Европы не ожидали таких экономических последствий, которые они испытывают после введения санкций против России. Экономика стран Запада оказалась более уязвимой, чем считали западные правительства.