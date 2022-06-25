Северодонецк, ЛНР, 26 июня, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Граждане, вышедшие с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке, рассказали, что в убежищах предприятия могут находиться сотни мирных жителей. Об этом 26 июня сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

Мирошник уточнил, что после зачистки промзоны предприятия «Азот» российскими войсками в убежищах были обнаружены мирные люди. Им были предоставлены вода, продукты и медикаменты. Часть мирных граждан покинула убежища, часть вынуждена оставаться на месте из-за возрастания интенсивности обстрелов со стороны украинских боевиков.

Эвакуация мирных жителей с территории «Азота» временно приостановлена в связи с возобновлением обстрелов территории из Лисичанска украинскими нацистами. По словам Мирошника, жителей продолжат эвакуировать, как только «позволит безопасность».

Посол ЛНР в России отметил, что некоторые из уже вышедших людей рассказали о мирных жителях, которые скрываются в не сообщающихся между собой убежищах «Азота». По предварительной информации, на территории завода могут находиться ещё сотни мирных граждан. Как уточнили люди, украинские боевики не смогли пробраться в убежища, хотя пытались разными способами вытащить мирных людей из убежищ. В частности, боевики поджигали двери, стены, пытались загонять дым в воздуховоды и щели.

Уходя с территории предприятия, киевские нацисты заминировали подступы к убежищам с людьми. Сейчас на территории предприятия работают сапёры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, киевские боевики, которые удерживали мирных граждан на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, не сообщали им о гуманитарных коридорах.