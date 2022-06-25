Москва, 26 июня, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Приостановка выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств подразделениями ГИБДД города Москвы связана с техническими работами. Об этом сообщила пресс-служба городского ведомства в официальном телеграм-канале.

Avtospravochnaya.com Водительские права

Технические работы по обслуживанию информационных систем МВД России состоятся 26 июня, в этот день никаких госуслуг гражданам по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта ГИБДД города Москвы предоставлять не будет. Все административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут производиться в штатном режиме.

Уточняется, что гражданам, записавшимся на приём на 26 июня, будет дана возможность обратиться за получением госуслуг в другие рабочие дни. Обращение можно будет сделать как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водители города Москвы при регистрации транспортных средств в ГИБДД начали получать государственные автомобильные номера новой серии — 977.