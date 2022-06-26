Екатеринбург, , 00:55 — REGNUM Как минимум три человека пострадали, один погиб в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области. Об этом 26 июня сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 25 июня 2022 года. Наезд на пешеходов произошёл в городе Бор у посёлка Спасское. Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, ещё три человека были госпитализированы.

Информация о состоянии пострадавших, а также причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины, которая находясь за рулём легкового автомобиля «Мазда CX5» столкнулась с грузовым автомобилем в Свердловской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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