Киев, , 23:53 — REGNUM Украина отказалась предпринимать шаги по вступлению в НАТО. Это бесперспективно из-за позиции ряда стран-членов Североатлантического альянса. Об этом в интервью The Financial Times 25 июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев не может стать членом НАТО в краткосрочной перспективе, однако всё-таки надеется, что альянс подтвердит партнёрство.

Жовква также просит военный блок НАТО на предстоящем саммите в Мадриде признать центральную роль в европейской безопасности за Украиной, определить направление стратегического развития организации, удалить любые упоминания России как партнёра военного союза и вынести Москве «строгие и суровые» предупреждения.

Напомним, что на Украине тайно действуют военнослужащие подразделений специального назначения и разведки из нескольких стран НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным источника американского издания, спецназ и разведка занимаются поставками ВСУ оружия, разведданных и обучением бойцов.

Читайте также: На Украине тайно действуют разведка и спецназ стран НАТО — NYT