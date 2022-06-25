Астрахань, , 23:57 — REGNUM Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани. Об этом 25 июня сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Астраханской области.

Пожарные

По последним данным, площадь пожара составила 300 квадратных метров, в 21:44 пожар был полностью ликвидирован.

Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 49 спасателей и 16 единиц техники.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании трех жилых домов в Кировском районе г. Астрахань по ул. Красная Набережная 131.