Лос-Анджелес, США, 10 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. Discovery отказалась от производства мультсериала Strange Adventures. Об этом 10 августа пишет Deadline.

Компания DC Comics Логотип издательства комиксов DC Comics

По данным издания, шоу не добавили в список проектов сервиса HBO Max после слияния с Warner Bros. Discovery. Как предполагает СМИ, такая же участь ждёт сериал, вдохновлённый комиксами о Зелёном Фонаре, который начали разрабатывать вместе с Strange Adventures в 2019 году.

Напомним, что Strange Adventures — это серия американских комиксов, впервые изданных DC Comics в 1950 году. Она рассказывает о супергерое и археологе Адаме Стрэндже.