Лондон, , 23:49 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается организовать визит украинского президента Владимира Зеленского в страну в октябре. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Борис Джонсон Think London

В последнее время Борис Джонсон стремительно теряет популярность среди избирателей, как в силу скандалов, связанных с вечеринками на Даунинг-стрит, так и в силу набирающих рост инфляции и экономических трудностей.

Авторы британского издания высказали предположение, что таким образом Джонсон хочет отвлечь избирателей от внутренних тем.

Напомним, что ранее Борис Джонсон допустил, что Украину могут принудить к «плохому миру».