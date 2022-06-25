Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Военнослужащие подразделений специального назначения и разведки из нескольких стран НАТО тайно присутствуют на Украине, чтобы оказывать поддержку ВСУ в противостоянии специальной военной операции России. Об этом сообщает 25 июня газета The New York Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника американского издания, спецназ и разведка занимаются поставками ВСУ оружия, разведданных и обучением бойцов.

«Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже несмотря на то, что администрация [президента США Джо] Байдена заявила, что не будет направлять американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве, управляя большей частью огромного объёма разведывательных данных, которыми США делятся с украинскими силами», — говорится в материале газеты.

При этом деятельность в Киеве развернули несколько десятков военнослужащих из других стран НАТО, включая Британию, Францию, Канаду и Литву.