Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM В Петербурге 26 и 27 июня ожидается усиление жары, которая будет достигать 30-31 градуса. В связи с этим на территории Северной столицы 26 июня с 13 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Власти Петербурга попросили жителей города проявлять особую осторожность.

Летний Петербург Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 26 июня, малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

В понедельник, 27 июня, характер погоды не изменится. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.

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