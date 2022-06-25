Париж, , 23:25 — REGNUM Россия «унизила» президента Франции Эммануэля Макрона, считает французский политик-голлист Флориан Филиппо. Это произошло после сообщения о том, что киевские боевики потеряли самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Украине.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! [Эммануэль] Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!» — написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что западные СМИ не доносят информацию о том, какие риски создают для России поставки на Украину дальнобойных вооружений.