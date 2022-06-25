Санкт-Петербург, , 23:17 — REGNUM В Петербурге предъявили обвинение и избрали меру пресечения Максиму Якубову, 1994 года рождения, от рук которого, по данным следствия, погибла его годовалая дочь, а через несколько месяцев — её молодая мать. Якубову предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; убийство малолетнего). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Главное Следственное Управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Красносельский районный суд 25 июня избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 22 августа 2022 года. «Вину он признал в полном объеме», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным следствия, в октябре 2020 года Якубов в квартире дома по проспекту Кузнецова после ссоры со своей сожительницей, 1999 года рождения, кинул на пол головой вниз, после чего до смерти забил кулаками по голове их общую малолетнюю дочь, 2019 года рождения. После чего злоумышленник спрятал труп ребенка на территории Южно-Приморского парка, где останки нашли только в марте 2021 года.

К этому времени матери погибшей девочки, скрывшей зверское убийство дочери, уже не было в живых. В феврале 2021 года Якубов в той же квартире в ходе ссоры на почве ревности задушил её, а тело некоторое время хранил в ванной. Затем он вынес тело на территорию того же парка и спрятал в зарослях кустарника. Тело женщины также обнаружено.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийце ребенка и женщины в Петербурге готовятся предъявить обвинения