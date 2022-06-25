Москва, , 23:16 — REGNUM За последние сутки на российские «горячие линии» поступило более 40 обращений от лиц с Украины с просьбами об эвакуации их с территорий, подконтрольных киевскому режиму. Об этом 25 июня заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«На «горячую линию» Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 41 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — сказал он.

По его словам, всего в базе данных 2 758 626 таких обращений.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 213 самолетов и 132 вертолета.